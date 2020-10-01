Belçika'da 16 ay sonra hükümet kuruldu

Federal seçimlerin üstünden 16 ay geçtikten sonra Belçika'da yeni hükümet kuruldu. Yeni başbakan, Flaman liberal parti Open VLD'den Alexander de Croo oldu.

Belçika'da 2018 sonunda seçilmiş son hükümetin dağılması ve ardından yapılan seçimden bu yana devam eden hükümet kurma çalışmaları sonuca bağlandı.

Hükümet kurma müzakerelerini yürüten de Croo ile Sosyalist Parti'den Paul Magnette'in Kral Philippe'e anlaştıklarını açıkladı.

Mayıs 2019'daki genel seçimlerden beri geçici hükümetle yönetilen ülkede, yeni başbakanın Flaman liberal parti Open VLD'den Alexander de Croo oldu.

Bugün yeni görevine başlayacak olan yeni Başbakan De Coo, "Ülkemizde çok uzun süredir imkansız olduğunu düşünülen şeyi başardık... federal hükümetin kurulması" ifadelerini kullandı.

Sosyalist Paul Magnette: Yazı tura attık, harika bir tercih oldu

De Croo'yla birlikte basın toplantısına katılan Fransızca konuşan Sosyalist Paul Magnette, kimin başbakan olacağına yönelik soruya esprili bir yanıt vererek, "Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih" dedi.

Böylece Belçika'da yeni hükümet kurma görüşmelerini yürüten siyasi partiler, "Vivaldi koalisyonu" olarak adlandırılan 7 partili hükümet üzerinde anlaşmış oldu.

De Croo böylece 2011'den bu yana ülkenin ilk Flaman Başbakanı da olmuş oldu.

Vivaldi Koalisyonu nedir?

Yeni koalisyon, hükümeti oluşturmak için müzakere eden ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin "Dört Mevsim" adlı eserinden yola çıkarak "Vivaldi" olarak adlandırılıyor. Sosyalist partiler "PS ve sp.a" kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle anılıyor.

Hükümet kurma çalışmaları

Şu anda AB Konseyi Başkanı olan Charles Michel başbakanlığındaki Belçika'nın seçilmiş son hükümeti, ortaklardan De Wevers'in göç krizi üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle koalisyondan ayrılmasıyla dağılmıştı. Mayıs 2019'da yapılan federal genel seçimlerden beri hükümet kurma çalışmaları başarılı olamamıştı.

Ülkede halen geçici hükümetin başında Sophie Wilmes bulunuyordu.

Belçika'nın 150 sandalyeli parlamentosunda N-VA'nın 25, Sosyalist Partinin 20 milletvekili bulunuyor. Hükümeti kuracak koalisyonun 76 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Parlamentoda irili ufaklı 12 parti temsil ediliyor.