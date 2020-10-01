Macron'un iddiası: Suriye'den Dağlık Karabağ'a militan gönderildiğini gösteren bilgilere sahibiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir grup Suriyeli militanın Dağlık Karabağ'a gönderildiğini öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'deki muharebe sahasında varlığını sürdüren cihatçı gruplardan militanların Dağlık Karabağ'daki çalışmalara katılmak üzere Suriye'den ayrıldıklarını gösteren bilgilere net biçimde sahibiz" dedi.

Suriye'den Dağlık Karabağ'a militan gönderildiğine dair iddialar, Macron'un Azerbaycan'a desteğini gösteren Türkiye'yi savaş yanlısı söylemler kullanmakla suçlamasından bir gün sonra basına yansımıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Suriye'de savaşmış militanların para karşılığında Dağlık Karabağ'da çatışmak için bölgeye gönderildiği haberleri nedeniyle çok kaygılı olduklarını belirtmişti.

Dün de Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Libya’daki yasadışı silahlı gruplarda yer alan militanların Karabağ’daki çatışma alanına gönderildiği haberlerini büyük bir endişeyle karşıladıkları açıklamasını yapmıştı.