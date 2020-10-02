Macron: Erdoğan'dan Suriyeli savaşçıların Azerbaycan'a gönderilmesi konusunda açıklama yapmasını isteyeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Macron, açıklamasında "Türkiye, Suriye'deki terör gruplarından 300 savaşçıyı Gaziantep kenti üzerinden Azerbaycan'a nakletti" iddiasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini belirten Macron, "Ondan Suriyeli savaşçıların Azerbaycan'a gönderilmesi konusunda açıklama yapmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Kabul edilemez bir kırmızı çizgi geçildi" diyen Macron, "Tüm NATO ortaklarını bir NATO üyesi ülkenin davranışlarıyla yüzleşmeye çağırıyorum" dedi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü dile getiren Macron, "Azerbaycan ve Ermenistan kriziyle ilgili görüşlerimizde hemfikir olduk" diye konuştu.