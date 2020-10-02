Danimarka'dan kendi kıta sahanlığında Kuzey Akım-2'ye işletme izni

Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım-2'nin Danimarka kıta sahanlığından geçen kısmının işletilmesi için izin verildi.

DEA'dan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin boru hattının güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Kuzey Akım-2'yi kullanabileceği kaydedildi. Açıklamada, boru hattının en az bir kolunun istenen test ve kontrolden geçmesi gerektiği vurgulandı.

Danimarka bu koşullarını, geçen yıl verdiği inşaat izninde de belirtmişti. DEA'dan yapılan açıklamada, 'boru hattının işletilmesi için çok önemli olan bu koşulların henüz yerine getirilmediği' ifade edildi.

Kuzey Akım-2 projesi, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edecek iki borunun yapımını öngörüyor.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.