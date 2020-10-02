Macron'dan İslami radikalizmle mücadele konuşması: İslam bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din

Fransa'da İslami radikalizmle mücadele konusunda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'ı 'bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din' diye betimledi.

İslami radikalizmle mücadeleye dair ulusa sesleniş yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'ın 'pozisyonundaki aşırı katılık ve sertlik nedeniyle bugün bir kriz içinde olduğunu' söyledi.

İslam'dan 'bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din' diye söz eden Macron, 'Fransa'da İslamcı ayrımcılık olduğunu' dile getirdi.

Macron, 'Fransa'da İslamcı ayrımcılıkla' mücadele için bu yıl hükümetin laikliği güçlendirmeye yönelik yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

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