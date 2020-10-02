AB, Belarus’a yaptırım konusunda anlaştı: Lukaşenko listede değil

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ülkelerinin Belarus’a karşı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra gelişen durumla bağlantılı olarak yaptırım uygulamak konusunda anlaştığını ifade etti.

Michel’e göre, yaptırım listesinde 40 kişi yer alıyor, ancak Lukaşenko şu an listede bulunmuyor.

AB zirvesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında Michel, “Yarın yazılı prosedür doğrultusunda Belarus’a yaptırımları uygulayacağız” dedi.

Macron: Lukaşenko diyaloğa girmezse gelecekte listeye alınabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lukaşenko’ya yaptırım uygulamalarının, müzakere sürecine dahil edilmesine yönelik çabaları engellemek olacağından bu yönde bir karar alınmadığını söyledi.

Macron, Lukaşenko’nun sürece dahil edilmesi gerektiğini, kendi halkı ile diyaloğa giremezse gelecekte yaptırım listesine alınabileceğini kaydetti.

Michel ise durumun takipçisi olacaklarını belirterek Belarus’la kapsamlı diyalogdan yana olduklarını, daha yapıcı bir diyalog için önemli rol oynayabilecek AGİT’i desteklediklerini ifade etti.

Lukaşenko, 2016 yılına kadar AB’nin yaptırım listesindeydi.

Belarus’tan misilleme: Her türlü adıma yanıt vereceğiz

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Brüksel’in kararına yanıt olarak bir yaptırım listesi hazırladıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca Minsk’in AB’deki diplomatik varlığını gözden geçirebileceği de vurgulandı.

Açıklamada, “AB Belarus’la ilişkilerini gözden geçirmekle tehdit ediyor. Bu kendi seçimleri olur. Belarus da ilişkileri gözden geçirmeye hazır ve her türlü dostane olmayan adıma gerektiği gibi yanıt verecek” ifadeleri kullanıldı.