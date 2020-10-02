Macron: Türkiye yapıcı tutum sergilemezse, aralık başında yaptırım uygulayabiliriz

Ankara ile sık sık atışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB zirvesinin birinci gününde yaptığı açıklamada "Ankara'nın diyalog çağrımıza yapıcı yanıt vermemesi ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik tek taraflı adımlardan vazgeçmemesi halinde aralık ayı başında Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda mutabakat sağladık" dedi.

AB'nin ticaret ve göç alanında işbirliği yaparak Ankara'yla ilişkileri normalleştirme konusunda bir girişimde daha bulunma niyetinde olduğunu kaydeden Macron, ancak AB'nin üye ülkelerin çıkarlarından ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'den Antalya'ya çekmesi ve Yunanistan ile diyalog mesajları vermesi sonrası Brüksel'de toplanan AB zirvesinden Ankara'ya yaptırım çıkması beklenmiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini' söylerken, 'soruna barışçı çözüm bulunmasında kararlı olduklarını' vurgulamıştı.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çeken Merkel, "Tüm zorluklara karşın AB'nin Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunmaktadır. NATO'da ortak konumundayız. Düzenli göç söz konusu olduğunda birbirimize bağımlıyız" demişti.