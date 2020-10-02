Merkel'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması

AB zirvesinde birliğin Türkiye ile ilişkileri hakkında açıklamalar yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini açıkça gösteren sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

Zirvenin Türkiye ile yakın işbirliği için fırsat penceresi sunduğunu söyleyen Merkel, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi meselesini Ankara ile görüşmek istediklerini duyurdu.

Şansölye, gelecek görüşmelerin vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesine odaklanacağını söyledi.