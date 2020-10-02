'Yunanistan, AB'nin ortak bildiri taslağında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili bölümü bloke etti'

Yunan Sky televizyonunun Yunanistan hükümetinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Brüksel'de yapılan AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili çıkarımlar üzerinde mutabakat sağlanamadı.

Söz konusu bölümü bloke eden Yunan tarafı, Atina'nın belgeyi zirvenin sonuçları olarak kabul etmesi için çok sayıda değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Yunan diplomatlar, taslak metinde Türkiye'ye yaptırımlardan bahsedilmemesine, sadece AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi için sahip olduğu tüm araçları kullanacağına yer verilmesine itiraz etti.

Sky televizyonunun haberinde, taslak metinde Doğu Akdeniz konusunda çok uluslu zirve yapılmasının öngörüldüğü ve Ankara'ya bölgedeki tüm deniz faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldığı, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için yapıcı çabalar gösterilmesi halinde AB liderlerinin Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, göç ve ticaretin serbestleştirilmesi konularında pozitif gündem başlatmaya dair mutabakat sağladığı belirtilerek bu maddelerin çoğunun Ankara'nın ana talepleri olduğu öne sürüldü.