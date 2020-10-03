Yunanistan Türkiye'nin sorumluluk sahasında iki yeni NAVTEX ilan etti. Türkiye ise bunun üzerine, kendi sorumluluk alanları için daha önce ilan ettiği NAVTEX'leri yeniden yayımladı.

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede 2 NAVTEX ilan etti.

Bunun üzerine, Türkiye, kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için yeniden NAVTEX yayımladı.

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda, 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

AA'nın haberine göre, güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu kaydeden kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.