Erivan Karabağ’da karşı tarafın üç uçağının düşürüldüğünü iddia etti, Bakü yalanladı

Ermenistan, Karabağ’da Azerbaycan ordusunun üç uçağının düşürüldüğünü iddia etti. Bakü ise söz konusu açıklamayı reddetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, bu sabah yerel saatle 08:46’da Karabağ’daki sınır hattında, resmi olarak tanınmayan Karabağ yönetiminin askeri güçleri tarafından Azerbaycan’ın iki uçağının düşürüldüğü açıklamasını yaptı.

Stepanyan daha önceyse karşı tarafın bir uçağının düşürüldüğü iddiasında bulunmuştu.

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Bakü ise uçaklarının düşürüldüğü iddialarını yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri sabahki operasyonları esnasında hiçbir uçaklarının düşülmediği açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Ermeni tarafı bugün yeniden vurduklarını iddia ettikleri uçaklar ve insansız hava araçlarına dair açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalar birer dezenformasyondur” denildi.

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Karabağ’da çatışmalar geçen cumartesi günü yeniden alevlenmişti. Çatışmalar esnasında her iki tarafın da kayıpları olduğunu biliniyor.

Ermenistan, Karabağ’da sahada olduğunu iddia ettiği Türkiye’nin varlığı sonlanmadan ateşkesin mümkün olmadığını söylüyor. Azerbaycan tarafı ise Ermeni güçleri Karabağ’dan çekilmeden ateşkes müzakerelerine başlamayacaklarını belirtiyor.

Karabağ, hukuken Azerbaycan’ın parçası, ancak fiili olarak Ermeni güçlerin denetiminde.