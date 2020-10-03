Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi lideri cepheye gideceğini açıkladı

Resmi olarak tanınmayan Karabağ’ın lideri Araik Arutyunyan Facebook açıklamasında “Tüm temas hattı boyunca ağır çatışmalar sürüyor. Başkent Stepanakert dahil şehirlerimiz bombardıman altında” dedi.
Arutyunyan şöyle devam etti: “Halkımız ve anavatanımız tehdit altında. Bu nedenle savaşta kendime düşeni yapmak adına özel kuvvet birlikleriyle beraber cephe hattına gidiyorum. Zira cephede, gerisinde olmaktan daha yararlı olacağım.”
#RUS #ENG ⬇️ Հայոց փառքի ու պարծանքի արժանի բանակի գեներալնե՛ր, սպանե՛ր, սերժանտնե՛ր, զինվորնե՛ր, Զինակից ընկերնե՛ր,...Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan paylaştı: 2 Ekim 2020 Cuma
Arutyunyan Karabağ halkını, ‘var oluşlarına karşı bir tehdit olmadan anavatanlarında yaşama hakkını savunmaya’ çağırdı ve ekledi: “Bu, kazanmamız gereken kutsal bir vatan savaşıdır. herkesin azami katılım ve kendini adamışlık göstermesi gerekmektedir.”
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