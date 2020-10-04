Ermenistan’dan ‘Stepanakert yeni bir füze saldırısına uğradı’ iddiası

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’in (Hankendi) yeni bir füze saldırısına uğradığını ileri sürdü.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Dağlık Karabağ başkenti Stepanakert’in (Hankendi) yeni bir füze saldırısına uğradığını iddia etti.

Açıklamada, “Stepanakert yeniden füze saldırısına uğradı” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Sputnik muhabirinin aktardığı bilgiye göre kentte önce iki patlama sesi duyuldu, ardından hava saldırısını haber veren sirenler çalmaya başladı.

Bugün daha önce de kentin topçu atışına maruz kaldığı, geçici olarak su ve elektriğin kesildiği ve başkent sakinlerinin bodrum katlarına sığındığı açıklanmıştı.

Daha önce resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki askeri havalimanının Karabağ güçleri tarafından imha edildiğini ileri sürmüştü.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan, fiilen Ermeni güçlerinin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.