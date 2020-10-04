Tiflis, Azerbaycan’a silah transitiyle ilgili iddiaları yalanladı

Gazetecilere açıklama yapan Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Darsaliya, sosyal paylaşım ağlarında Gürcü topraklarından Azerbaycan'a silah sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Yük sevkiyatı konusuna gelince devlet güvenlik teşkilatı daha şimdiden açıklama yaptı. Gürcistan her iki ülkeye askeri yüklerin sevkiyatı ile ilgili izinleri vermeyi askıya aldı, bu sivil yükler için geçerli değil. Sosyal ağlarda, Gürcistan topraklarından Azerbaycan'a silah sevkiyatı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ve yalan haberlerin yayıldığını gözlemliyoruz."

Gürcü diplomat, Ermeni tarafı da dahil olmak üzere herkesi ‘dezenformasyona inanmamaya' çağırdığını dile getirdi.

Gürcistan daha önce hem Azerbaycan'a hem de Ermenistan'a askeri teçhizatların sevkiyatı amacıyla topraklarının kullanılmasına yasak getirmişti.

Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerle Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan, fiilen Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.