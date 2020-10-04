Aliyev, Macron’un Karabağ’daki paralı askerlerle ilgili sözlerinden dolayı Fransa’yı özür dilemeye çağırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli militanların resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye aktarıldığı şeklindeki açıklaması nedeniyle Fransa'dan özür dilemesini istedi.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriyeli militanların Dağlık Karabağ'da çatışmalara katılmak üzere Bakü'ye aktarıldığı şeklindeki açıklaması nedeniyle Fransa'dan özür dilemesini talep ettiğini söyledi.

Aliyev, “Paralı askerler yok, 100 bin savaşçıdan oluşan bir ordumuz var. Fransa'nın özür dilemesini ve sorumluluk göstermesini talep ediyorum” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce 300 Suriyeli militanın Gaziantep üzerinden Bakü’ye aktarıldıklarını iddia etmişti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ortadoğu ülkelerinde savaşmış olan militanların paralı asker olarak Karabağ’a gönderildiğine dair kendi ellerine geçen bilgiler olduğunu söylemişti.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.