Eski Ukrayna lideri Poroşenko hastaneye kaldırıldı

Eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko’nun eşi Marina Poroşenko Facebok hesabından yaptığı paylaşımda, "Pyotr Alekseyeviç (Poroşenko), Kiev’deki bir koronavirüs hastanesinde tedavi altına alındı. Eşimin iki akciğerinde enfeksiyon olmasına rağmen güçlü bir irade ile hastalıkla mücadele ediyor" dedi.

Poroşenko’nun kızının da koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Poroşenko, 29 Eylül’de koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında devlet başkanı olan Poroşenko, bugün muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi’nin lideri.