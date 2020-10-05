AK Partili Çelik’ten Macron’un ‘aydınlanmış İslam’ açıklamasına tepki: Diktatörce bir yaklaşım ve kara cehalet

Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır.

Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.