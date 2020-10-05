Tihanovskaya neden Putin ile görüşmek istediğini anlattı

Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile neden Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya destek verdiğini öğrenmek için görüşmek istediğini belirtti.

Tihanovskaya bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de Belaruslu diasporanın temsilcileriyle görüştü.

Tihanovskaya’nın ofisinden yapılan açıklamada, “Svetlana, kiminle görüşmek isterdi, sorusuna, ‘Vladimir Putin’le, neden Lukaşenko’ya destek verdiğini anlamak için” ifadesine yer verildi.

Tihanovskaya ayrıca şu anda cezaevinde bulunan eşi Sergey Tihanovskiy ile de görüşmek istediğini söyledi.