İngiltere ve Kanada’dan Rusya, ABD ve Fransa’nın Dağlık Karabağ konusundaki tutumuna destek

“AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının yaptığı açıklamayı katiyetle destekliyoruz. Dışarıdaki tüm tarafları ve her iki ülkenin dostlarını şiddeti sona erdirme çabalarını ikiye katlamaya ve krizi şiddetlendirebilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:
“Kanada ve İngiltere, Dağlık Karabağ’daki ihtilaf bölgesinde devam eden çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerekliliğini bir kez daha teyit ediyor.”
Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.
Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.
Ancak çatışmaların başından bu yana ilk kez dün akşam tarafların karşılıklı olarak sürdürdüğü bombardımanların yoğunluğu azaldı. Hatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’da dün geceki durumu ‘sakin’ olarak tanımladı.
Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
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