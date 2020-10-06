Kısa çalışma ödeneğini bu ayın sonunda bitirecek BoJo hükümetinden 'her kesimden insan yeni fırsatlar arasın' tavsiyesi

Britanya'da koronavirüs pandemisinden etkilenen işyerlerinin izne gönderdiği ya da kısa çalışmaya aldığı çalışanlara hükümetin ödeme yapması programının 31 Ekim'de bitmesinden sonra neler olacağı emekçileri kara kara düşündürürken, Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinden gamsız bir açıklama geldi.

Boris Johnson (BoJo) hükümetinin Maliye Bakanı Rishi Sunak, ay sonunda bitecek kısa çalışma ödeneği programının süresini uzatmaya yeşil ışık yakmak yerine 'her kesimden insanın yeni fırsatlar araması gerektiği' tavsiyesinde bulundu.

ITV News'a konuşan İngiliz Maliye Bakanı, "Herkesin krizin başında yaptığı işin tam tamına aynısını yapabileceği iddiasında bulunamam. O yüzden yeni fırsatlar yaratma çabasına pek çok kaynak ayırdık" dedi.

Hükümetin mümkün olduğu kadar çok istihdamı korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını savunan, ama işsizliğin büyük ihtimalle yükseleceğini kabul eden Sunak, pandemi önlemleri nedeniyle durma noktasına gelen eğlence sektörünün çalışanlarına özel soru da yöneltildi.

Britanya'nın muhteşem müzisyenleri, sanatçıları ve oyuncularının kendilerine başka bir iş bulmalarının gerekip gerekmediği sorusu üzerine sanat-kültür-eğlence sektörünün hala iş yapacağını, ama şartlara uyarlanması gerekeceğini söyleyen Maliye Bakanı, şöyle konuştu:

"Her şey aynen eskisi gibi yürüyebilir mi? Hayır. Ama herkes yeni gerçekliğe kendisini ayarlamanın uyarlamanın yollarını bulmak zorunda kalıyor."

Sunak, iki hafta önce Kış Ekonomi Planı'nı çalışanları istihdam kaybı tsunamisinden koruma hedefi eşliğinde açıklamıştı, ancak yaratıcılık sektörünün mensupları hiçbir madde tarafından korunmadıkları tepkisini göstermişti.

"Planın neresinde yaratıcılık sektörü çalışanlarına destek var" sorusu karşısında Maliye Bakanı, yaratıcılık sektörüne nakit para aktaran 1.5 milyar sterlinlik kültürel kurtarma ve aynı zamanda serbest meslek destek programlarına işaret etti.

Sunak, 9 milyondan fazla çalışanın maaşlarının karşılandığı kısa çalışma ödeneğinin yerini alacak istihdam destek programını açıklarken, yalnızca 'geçerliliği olan' işlerde çalışan kişilerin desteği kullanmasına izin verileceğini söylemişti. Bu da pek çok çalışanın yeni programın dışında kalacağı anlamına geliyor. Sanat-kültür-eğlence sektörünün büyük kısmı pandemi önlemleri nedeniyle yeniden açılamadığından, pek çok iş 'geçerliliği olmayan' durumda.