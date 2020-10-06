Azerbaycan’dan düşmanın altyapısına yönelik saldırı planlama emri

Kendi yönetiminde bugün düzenlenen özel garnizon toplantısında konuşan Hasanov, askeri yetkililere büyük yıkıcı güce sahip silahlar kullanılarak ‘düşmanın askeri ve stratejik altyapısına’ yönelik saldırılar planlanmasını emretti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan (Hasanov) Azerbaycan Ordusuna, cephanelikte mevcut olan büyük yıkıcı güce sahip silahları kullanarak düşman topraklarındaki askeri ve stratejik altyapıya saldırmaya yönelik eylemler planlamasını emretti” ifadelerine yer verildi.

‘Erivan İskender füzelerini kullanırsa misilleme yapılacak’

Hasanov’un, Ermeni güçlerinin İskender füze sistemlerini kullanması durumunda Azerbaycan ordusu tarafından bu adıma misilleme yapılacağı konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda devam eden karşı saldırı harekatındaki mevcut durum incelendi ve düşman kuvvetlerinin planlı, amacına uygun ve tutarlı bir şekilde imha edilmesinin devamı için talimat verildi. Savunma Bakanı, orduya kurtarılan topraklarda hayati önem taşıyan gerekli önlemleri alma talimatını verdi. Savunma Bakanı, düşmanın İskender taktik füze sistemlerini kullanması durumunda bu adıma uygun misilleme yapılacağını belirtti.”

Çatışmalar 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Ancak çatışmaların başından bu yana ilk kez dün akşam tarafların karşılıklı olarak sürdürdüğü bombardımanların yoğunluğu azaldı. Hatta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’da dün geceki durumu ‘sakin’ olarak tanımladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.