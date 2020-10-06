Almanya'dan Navalnıy'ın örneklerinde bulunan maddenin yasaklı olmadığı itirafı

Almanya federal hükümeti, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
Almanya Bakanlar Kurulu'nun yazılı açıklamasında, şu ifadeye yer verildi:
"Federal hükümet, Aleksey Navalnıy'dan alınan numunelerin analizinde teknik destek için OPCW'ye başvurdu. OPCW bugün, iki laboratuvardan alınan analiz sonuçlarını yayınladı. Bu sonuçlar, daha önce Almanya, İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlardan elde edilen sonuçlarla tutarlı. Bu, Aleksey Navalnıy'ın, Noviçok grubundan sinirleri paralize edici kimyasal zehirli madde saldırısının kurbanı olduğu yönündeki şüphe götürmeyen kanıtları bir kez daha doğruluyor."
Açıklamada, "Bu az bilinen sinir paralize edici madde henüz resmi OPCW listesinde yer almıyor" denildi.
OPCW bugünkü açıklamasında, Navalnıy'ın vücudunda, özellikleri açısından Noviçok'a benzeyen ama henüz yasaklı maddeler listesinde yer almayan bir maddenin bulunduğunu belirtmişti.
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