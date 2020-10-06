Almanya'dan Navalnıy'ın örneklerinde bulunan maddenin yasaklı olmadığı itirafı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yaptığı açıklamanın, Rus muhalif Navalnıy'ın Noviçok grubundan bir maddeyle zehirlendiğini doğruladığını öne süren Almanya federal hükümeti, bu maddenin yasaklı olmadığını kabul ettiklerini kaydetti.