AKPM'den Karabağ konusunda Türkiye ve Azerbaycan'a eleştiri

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi, Dağlık Karabağ krizi hakkında açıklamada bulunarak, Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı.

AKPM İzleme Komitesi Başkanı Michael Aastrup Jensen'in yazılı açıklamasında, "Her iki ülkenin Avrupa Konseyi’ne üye olurken ihtilaflarını barışçıl yollarla çözme taahhüdünde bulunduklarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Tüm üye ülkelerin üstlendiği bu taahhüt aynı zamanda üye ülkelerin, savaşan ülkeleri ihtilaflarını güç kullanarak çözmeye teşvik eden her türlü eylemlerden kaçınması gerektiği anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu anlamda komite üyeleri Türkiye'nin kışkırtıcı söylemini kınadı ve ayrıca çatışmaya doğrudan katıldığını bildirdiler ve buna derhal son verme çağrısında bulundu" denildi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki silahlı çatışmanın sivil ve askerler arasında yol açtığı ölümlerle ilgili bilgiyi hüzün ve keder içinde karşıladığını belirten Jensen, "Bu silahlı eylemler hızla bölgedeki istikrarı tehdit eden geniş kapsamlı savaşa dönüşüyor" dedi.

Jensen, "Bu çatışmanın barışçıl çözümüne alternatif yok" diye ekledi.