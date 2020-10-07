Fransa'da çocuk sosyal medya fenomenleri için yeni yasa

Fransa'da parlamento, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde 'fenomen' haline gelen ve para kazanan çocukların haklarını korumayı amaçlayan bir yasayı kabul etti.

Sosyal medya platformlarında fenomen olup milyonlarca dolar para kazanan çocuk sayısının artmasıyla birlikte ailelerin çocuklarını sosyal medya kullanımına yönlendirme çabasına girişebileceği konusunda endişeler artıyor.

Fransa hükümeti de ülkedeki çocukları korumak için yeni bir yasaya 'evet' dedi.

Yasa çocuklara ne gibi haklar sağlıyor?

16 yaşından küçük olanların hem çevrimiçi çalışabilecekleri saatleri hem kazançlarının ne olacağını düzenleyen bu yasa, aynı zamanda 'unutulma hakkı' olarak bilinen ve kullanıcının talebi üzerine daha önce yüklenen içeriği kaldırma hakkı da tanıyor.

Dün oy birliğiyle geçen bu yasa, sosyal medyadaki tüm çocukları etkilemiyor. Ancak çevrimiçi ortamlarda uzun zaman geçirip oradan gelir elde eden çocukları kapsıyor.

Fenomenlere ülkedeki çocuk modellerle aynı korumayı sağlayan bu yasaya göre elde edilen gelir, çocuklar 16 yaşına gelene kadar banka hesaplarında saklanacak.

Çocuk fenomenleri istihdam etmek isteyen şirketler de yerel makamlardan izin almak zorunda kalacak.

Vekil Studer: İnternet kanunun işlemediği bir alan olmamalı

Yasayı meclise sunan milletvekili Bruno Studer, Fransa'nın bu konuda öncü olacağını belirterek, “Daha birçok ülke, çocuk hakları, mahremiyeti ve onların çalışma haklarına yönelik bu yeni alana herhangi bir düzenleme yapmadı” dedi. Henüz yasa geçmeden La Tribune gazetesine konuşan Studer, "Çocukların hakları, internette de dahil olmak üzere muhafaza edilmeli ve korunmalı. İnternet kanunun işlemediği bir alan olmamalı" ifadesini kullandı.

Geçen sene ABD'li bir çocuk 26 milyon dolar kazanmıştı

Sosyal medyanın çocuk yıldızları, reklam anlaşmalar ve ürün satışlarıyla oldukça para kazanabiliyor.

Forbes'e göre geçen sene YouTube'un en çok kazananı, 8 yaşında ABD'li bir çocuktu. Kanalında oyuncakları inceleyen Ryan Kaji adlı çocuk, 26 milyon dolar gelir elde etmişti.

Listenin 3. sırasında da Rusya doğumlu Anastasia Radzinskaya adındaki çocuk 18 milyon dolar kazanmıştı.