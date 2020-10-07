Dünyada ilk 'Kovid pasaport' uygulaması İngiltere’de başlıyor

Londra Heathrow Havalimanı'nda bu hafta 'Kovid pasaport' uygulaması denemelerine başlanacak.

Karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin vermeyi amaçlayan uygulama, bu hafta New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü yolcular tarafından kullanılmaya başlanacak.

United Airlines ve Cathay Pacific yolcularının ‘CommonPass’ adlı bir cep telefonu uygulamasını indirerek kullanacağı dijital sağlık kartında, kişinin koronavirüs test sonucu ve gelecekte üretime geçtiği zaman, aşı olup olmadığına ilişkin bilgiler yer alacak.

Yolcular tarafından uygulamaya yüklenen koronavirüs test sonuçları, QR kod olarak uçuş görevlilerine gösterilebilecek.

Denemelerin başarılı olması halinde uygulamanın kalıcı olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

World's first Covid passport will be trialled on flights from Heathrow this week https://t.co/tBMwPR5crI — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 7, 2020

​İngiltere, dijital kovid-19 pasaport uygulamasını geliştiren ilk ülke olma özelliği taşırken, Danimarka ise tüm yetişkinler tarafından ulusal sağlık web sitesinden ücretsiz indirilebilen 'Kovid-19 pasaportu' çıkartmıştı.