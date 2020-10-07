Fransa ve Almanya, Navalnıy olayıyla ilgili Rusya'ya yaptırım önerecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas’ın ortak bildirisinde, "Öneri, resmi işlevleri nedeniyle bu suçtan ve uluslararası normların ihlalinden sorumlu tuttuğumuz kişileri ve ayrıca Noviçok programında yer alan kişileri hedef alacak" ifadelerine yer verildi.

Defalarca Navalnıy olayına ‘ışık tutma’ çağrısında bulunduklarını, ama Rusya’nın 'henüz ikna edici açıklama sunmadığını' iddia eden Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının görüşüne göre, şu anda 'Rusya’nın sorumluluğu ve alakası' dışında 'gerçekçi' seçenekler bulunmuyor.

Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’da askeri amaçlı zehirli maddeleri geliştirme sürecinde yer alan kişilere karşı yaptırım kararını 'çok hızlı' onaylayıp yürürlüğe koyabileceğini dile getirmişti. Rusya’nın bu maddeleri üretmediğini defalarca açıklamasına rağmen AB önümüzdeki günlerde yaptırım konusunu görüşecek.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.