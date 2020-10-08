İspanya’da yeni kürtaj yasası çalışması: 16-17 yaşındaki kız çocukları ebeveyn izni olmadan kürtaj olabilecek

İspanya hükümeti, 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarına ebeveyn izni olmadan kürtaj yaptırma hakkı vermek istediğini açıkladı.

"Kadınlar bedenleriyle ilgili karar verme hakkına sahip olmalı" diyen Eşitlik Bakanı Irene Montero, dün yaptığı açıklamada, bu konuda bir reforma fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

'Seks eğitimi, cinsel şiddetin aşısı'

Başka önlemlerin de alınacağını belirten Montero, bunlar arasında cinsel şiddete karşı 'aşı' olarak tanımladığı seks eğitimi de olacağının altını çizdi.

Montero, yasa değişikliğinin yeni doğum kontrol yöntemlerini de içereceğini ifade etti.

Ancak hükümetin bu reformları gerçekleştirebilmesi için parlamentoda 176 oy alıp mutlak çoğunluğu elde etmek zorunda.

Şu anda İspanya’da kürtaj 14 haftalık gebeliklere kadar serbest.

Halk Partisi 2015 yılında yasayı değiştirmişti

2015 yılında iktidardaki Halk Partisi (PP) ülkedeki kürtaj yasasını değiştirerek 16-17 yaşındaki kız çocuklarının kürtaj olabilmeleri için ebeveynden izin almalarını zorunlu hale getirmişti.

İspanya’da kürtaj ilk defa 1985 tecavüz sonucu hamileliklerde ve hamileliğin kadının hayati tehlikesine yol açtığı durumlar yapılmak üzere yasallaşmıştı.

Ancak 2010 yılında yasanın kapsamı genişletilerek, fetüs deformitenin olduğu durumlarda 22 haftaya kadar kürtaj yapılmasını izin verildi.