AP Başkanı Sassoli, Kovid-19 karantinasında

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu için karantinaya girdiğini duyurdu.

Sassoli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temasta bulunduğu ekibinden bir kişinin testinin pozitif çıktığını bildirdi.

"İyiyim ve hastalığın hiçbir belirtisi yok" ifadesini kullanan Sassoli, kurallar gereğince gerekli kontrollerin yapılması için kendini karantinaya aldığını belirtti.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

​Son iki hafta içinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üç komisyon üyesi de koronavirüs taşıdığı ortaya çıkan kişilerle temasta bulundukları için karantinaya girmişlerdi. Michel ve von der Leyen'in testleri negatif çıkmıştı.