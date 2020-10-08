Eski Almanya Başbakanı Schröder, Navalnıy ile yapılan röportaj nedeniyle Bild'e dava açacak

Eski Almanya Başbakanı Schröder, Bild gazetesinde yayınlanan röportajda kendisiyle ilgili yanlış bilgilere yer verildiğini ve düşüncesinin sorulmadığını belirtti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Bild’e verdiği röportajda, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in “Muhalif liderin durumuyla ilgili olarak ‘olgular’ değil, sadece ‘spekülasyonlar’ var” şeklindeki sözlerini yorumlamıştı.

Navalnıy, Schröder’i “Putin’in ayak işlerini yapan çocuk” olarak nitelendirmiş ve Putin’den ‘gizli ödeme’ almış olabileceğini ileri sürmüştü. Navalnıy, elinde bu iddiasını destekleyecek belge bulunmadığını da ifade etmişti.

Schröder, Linkedin hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Navalnıy’ın içinde bulunduğu zor kişisel durumu anlıyorum. Ancak, Bild-Zeitung gazetesi ve bild.de sitesinde yayınlanan röportajda gizli ödeme ile ilgili ifadeleri doğru değil. Elinde bu iddiasını destekleyecek bir kanıt olmadığını kendisi de söylüyor. Buna rağmen, Bild-Zeitung gazetesi ve bild.de sitesi bana sormadan bu ifadeleri yayınladı” ifadelerini kullanarak, haklarını ihlal ettiği için gazeteye dava açacağını kaydetti.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.