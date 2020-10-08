Yunan Başbakan Miçotakis: Maraş’ın açılışı AB zirvesinde incelenmeli

hükümetinden yapılan açıklamaya göre Miçotakis, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşme sırasında, Türkiye’nin Kıbrıs’taki Maraş’ı halka açma kararının Avrupa Konseyi raporundan birkaç gün sonra geldiğine dikkat çekerek, “Bu konu tekrar Avrupa Konseyi’nde gündeme getirilmeli” dedi.

Miçotakis ve von der Leyen’in, “özellikle Maraş ile ilgili son endişe verici olaylar ışığında” Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendirdiği ve “BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması gerektiğini doğruladığı” aktarılan açıklamada, “Taraflar, Avrupa Konseyi’nin 2 Ekim tarihli raporuna uygun olarak hareket etmeye kararlı olduğunu ifade ederek Türkiye’nin bölgedeki gerilimi düşürmek için gereken adımları atması ve Yunanistan, Kıbrıs ve AB ile yapıcı diyaloga girmesi gerektiğini yinelediler. Miçotakis ve von der Leyen, Avrupa Konseyi toplantılarında yapılacak tartışmaları sabırsızlıkla bekliyor” ifadesine yer verildi.