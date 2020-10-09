Azerbaycan: Ermenistan ordusundan albay ağır yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün geceden bu sabah saatlerine kadar Dağlık Karabağ’daki çatışmalar şiddetini sürdürdü. Azerbaycan güçlerinin topçu saldırısı neticesinde Ermenistan ordusundan bir albay ağır yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bu sabah saatlerine kadar Dağlık Karabağ’daki cephe hattı boyunca sert çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, saldırılar sürdürülerek düşmanın eylemleri önlenebildi. Azerbaycan ordusunun topçu saldırıları neticesinde Ermenistan ordusuna ait 5. dağ tüfek alayına ait karargah binası tahrip edildi. Binanın tahrip edilmesinin ardından içeride bulunan Ermenistan ordusundan 10’uncu Muhrip Bölümü’nün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan ağır yaralandı, topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Ermenistan’dan iddia: Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırdı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da temas hattındaki gerginliğin sürdüğünü ifade etti.

Belirli bölgelerde karşılıklı ateş ve topçu saldırılarının gerçekleştiğini belirten Stepanyan, Azerbaycan güçlerinin sivil yerleşim birimlerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Stepanyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın savunma ordusunun durumu kontrol altında tuttuğunu ve her türlü senaryoya hazır olduğu ekledi.