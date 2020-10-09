Kayıt
20:42 09 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fransa First Lady'sinin ilk evliliğinden olan üç çocuğundan Tiphaine Auziere, eşiyle birlikte, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı yemin törenine giderken

    Trump'ın kızı Ivanka'dan sonra Macron'un üvey kızı Tiphaine: Sık sık bakanlarla biraraya gelip tavsiyelerde bulunuyorum

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1043001808_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_a63b01cc01aab8116e36410031eb207e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010091043002787-trumpin-kizi-ivankadan-sonra-macronun-uvey-kizi-tiphaine-sik-sik-bakanlarla-biraraya-gelip/

    Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan kızı Tiphaine, Paris Match dergisine, Elysee Sarayı'nda sık sık bakanlarla biraraya gelip onlara tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. Tiphaine'in üvey babasının hükümetinde görev alacağına dair spekülasyonlar, Macron'un Trumpvari hanedanlık peşinde koştuğu yorumlarına neden oldu.

    ABD'de Başkan Donald Trump'ın hiçbir siyasi tecrübesi olmayan kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner'i Beyaz Saray'a götürüp danışmanlığa getirmesi hala tartışma yaratırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ın izinden gittiği ileri dsrüldü. 

    42 yaşındaki Macron'un kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan üç çocuğunun en küçüğü Tiphaine Auziere'in siyasi kariyere hazırlandığına dair işaretler, Fransa liderinin 'Trumpvari' hanedan kurma peşinde koştuğu iddiasını beraberinde getirdi. 

    Yaşadığı Calais kentinde kadına yönelik şiddet, sınıf kapatmaların durdurulması, rüzgar enerjisi kullanılması gibi alanlarda mücadele veren aktivist kişiliğiyle tanınan Tiphaine Auziere'in medyaya Elysee Sarayı'nda sık sık bakanlarla biraraya gelip onlara tavsiyelerde bulunduğunu anlatması, tartışmalara tuz biber ekti. 

    Macron'un Le Republique en March partisi için aktivistlik yapan 36 yaşındaki meslekten avukat üvey kızı, Paris Match dergisine, hükümetin bakanlarına sıklıkla kendi projelerini ve hatta bazen politikalarla ilgili kendi tavsiyelerini sunduğunu söyledi.

    Yasalarla ilgili politikaları Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile tartışmak için Calais'den kalkıp Paris'e gittiğinden söz ederek "Başka pek çok şeyin yanısıra, mağdurlara eşlik etme, hapishane reformu ve yeniden entegre olma süreci hakkında konuştuk" dedi.

    Elysee kuralları tarafından engellenmesine asla izin vermeyeceğini vurgulayan Tiphaine Auziere, "Harekete geçerim ve daha sonra [onları] bilgilendiririm" dedi.

    Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktaran Tiphaine Auziere, üvey babasının 'zenginlerin lideri' olarak anılmasının kendisini yaraladığını belirtti.

    "İnsanlar onun neler yaptığını bilmiyor" diyerek partiyi Macron'un mesajını Paris dışına taşıyamamakla suçlayan iki çocuk annesi genç kadın, 'müstakbel bir siyasetçi değil, sadece kararlı bir yurttaş' olduğunda ısrar etti.

    Ancak Paris Match röportajı, üst düzey siyasi görev almadan önce kendini kamuoyunun önüne çıkarma çabası olarak değerlendirildi. Röportajın Elysee'de geri tepen bir etki yarattığına dair duyumlar da medyaya yansıdı.

    Daha önce de Trump hanedanlığında görüldüğü üzere üvey babasının hükümetinde görev alacağına dair spekülasyonlara konu olmuş Auziere'in geçen ay Paris'te özel okul açması da dikkat çekti. 9500 euro yıllık ücret alan okulun kurucularından olması hem Macron'un devlet okullarındaki eğitime sırt çevirmesinin işareti olarak yorumlandı. Hem de bir başka okulun erkek öğrencileriyle uygunsuz ilişkilere girmek ve Katolik köktencilerle bağlantılı olmakla suçlanan eğitimci Christophe Cadet'le ortaklığından ötürü şimşekleri çekti. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı
    46 yıl sonra halkın ziyaretine açılan Maraş'tan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet