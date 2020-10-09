Trump'ın kızı Ivanka'dan sonra Macron'un üvey kızı Tiphaine: Sık sık bakanlarla biraraya gelip tavsiyelerde bulunuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan kızı Tiphaine, Paris Match dergisine, Elysee Sarayı'nda sık sık bakanlarla biraraya gelip onlara tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. Tiphaine'in üvey babasının hükümetinde görev alacağına dair spekülasyonlar, Macron'un Trumpvari hanedanlık peşinde koştuğu yorumlarına neden oldu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın hiçbir siyasi tecrübesi olmayan kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner'i Beyaz Saray'a götürüp danışmanlığa getirmesi hala tartışma yaratırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ın izinden gittiği ileri dsrüldü.

42 yaşındaki Macron'un kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan üç çocuğunun en küçüğü Tiphaine Auziere'in siyasi kariyere hazırlandığına dair işaretler, Fransa liderinin 'Trumpvari' hanedan kurma peşinde koştuğu iddiasını beraberinde getirdi.

Brigitte Macron's daughter fuels speculation she is planning to launch her own political career https://t.co/7lJlWgvJZy — Daily Mail Online (@MailOnline) October 9, 2020

Yaşadığı Calais kentinde kadına yönelik şiddet, sınıf kapatmaların durdurulması, rüzgar enerjisi kullanılması gibi alanlarda mücadele veren aktivist kişiliğiyle tanınan Tiphaine Auziere'in medyaya Elysee Sarayı'nda sık sık bakanlarla biraraya gelip onlara tavsiyelerde bulunduğunu anlatması, tartışmalara tuz biber ekti.

Macron'un Le Republique en March partisi için aktivistlik yapan 36 yaşındaki meslekten avukat üvey kızı, Paris Match dergisine, hükümetin bakanlarına sıklıkla kendi projelerini ve hatta bazen politikalarla ilgili kendi tavsiyelerini sunduğunu söyledi.

Yasalarla ilgili politikaları Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile tartışmak için Calais'den kalkıp Paris'e gittiğinden söz ederek "Başka pek çok şeyin yanısıra, mağdurlara eşlik etme, hapishane reformu ve yeniden entegre olma süreci hakkında konuştuk" dedi.

Elysee kuralları tarafından engellenmesine asla izin vermeyeceğini vurgulayan Tiphaine Auziere, "Harekete geçerim ve daha sonra [onları] bilgilendiririm" dedi.

Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktaran Tiphaine Auziere, üvey babasının 'zenginlerin lideri' olarak anılmasının kendisini yaraladığını belirtti.

"İnsanlar onun neler yaptığını bilmiyor" diyerek partiyi Macron'un mesajını Paris dışına taşıyamamakla suçlayan iki çocuk annesi genç kadın, 'müstakbel bir siyasetçi değil, sadece kararlı bir yurttaş' olduğunda ısrar etti.

Ancak Paris Match röportajı, üst düzey siyasi görev almadan önce kendini kamuoyunun önüne çıkarma çabası olarak değerlendirildi. Röportajın Elysee'de geri tepen bir etki yarattığına dair duyumlar da medyaya yansıdı.

The daughter of the first lady Brigitte Macron has burnished her public profile with an interview in Paris Match, fuelling speculation, and alarm in the Elysée, that she has ambitions for a political career https://t.co/CH88SDYNxO — The Times (@thetimes) October 9, 2020

Daha önce de Trump hanedanlığında görüldüğü üzere üvey babasının hükümetinde görev alacağına dair spekülasyonlara konu olmuş Auziere'in geçen ay Paris'te özel okul açması da dikkat çekti. 9500 euro yıllık ücret alan okulun kurucularından olması hem Macron'un devlet okullarındaki eğitime sırt çevirmesinin işareti olarak yorumlandı. Hem de bir başka okulun erkek öğrencileriyle uygunsuz ilişkilere girmek ve Katolik köktencilerle bağlantılı olmakla suçlanan eğitimci Christophe Cadet'le ortaklığından ötürü şimşekleri çekti.