Fransa’da 'terör soruşturması': Bağımsızlık yanlısı 'Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi' üyesi 9 kişi gözaltına alındı

Fransa’nın güneyinde Akdeniz’de bulunan ve bağımsızlık yanlısı olan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC) örgütünün faaliyet gösterdiği Korsika Adası'nda 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Temmuz ayında Korsika'da jandarmayı hedef alan silahlı çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgütü' üyeliği suçundan 9 kişinin gözaltına alındığı, ardından hakim karşısına çıkarılıp haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korsika’nın iki bölgesinde Salı günü gerçekleşen baskınlar sonucunda yakalanan 9 kişiden 3’ünün tutuklu yargılanacağı açıklandı.

Öte yandan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLNC), 1976’dan beri faaliyet gösteren ve adanın Fransa’dan bağımsız olmasını amaçlayarak saldırılar gerçekleştiren bir örgüt olduğu biliniyor.