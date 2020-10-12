Ankara'nın NAVTEX ilanına Berlin'den 'akılsızca hareket' ikazı

Türkiye ile Yunanistan arasında beklenen diplomatik diyalog yerine NAVTEX düellosu yeniden başlarken, Berlin'den uyarı geldi.

Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan etmesinin ertesi günü, Alman hükümeti sözcüsü konuyla ilgili Reuters'e açıklama yaptı.

Sözcü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi.

Bugün Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanına 'bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan büyük tırmandırma' tepkisini gösterirken, Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas "Türkiye, güvenilirlikten yoksun olduğunu kanıtladı" dedi.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.