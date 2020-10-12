BoJo'dan koronavirüsle mücadele için üç kategorili plan: Liverpool'daki tüm barlar kapatılacak

Başbakan Boris Johnson İngiltere'de Kovid-19 yayılış hızı ve tehdidinin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgeleri belirleyen plan açıkladı.

Bu bölgelerin her biri için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngören plan uyarınca çarşamba günü Liverpool'daki tüm publar, barlar ve bahis dükkanları kapatılacak.

Üç bölgeli önlem planının ana hatları şöyle:

* Orta tehdit değerlendirmesi yapılan yerlerde, şu anda uygulanan genel önlemler devam edecek. Buralarda toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu, restoran ve barların 22.00'de kapanması ve ayrı evlerden en fazla altı kişinin bir araya gelebilmesi kuralları uygulanıyor.

* Yüksek tehdit değerlendirmesi yapılan yerlerde, farklı haneler arasında iç mekanlarda bütün buluşmalar yasaklanacak ve dış mekanlarda sadece 6 kişi biraraya gelebilecek.

* Çok yüksek tehdit altında görülen yerlerde ise iç mekanlarda bütün sosyal buluşmalar yasaklanacak, barlar ve publar tamamen kapatılacak. Liverpool ile bağlı olduğu Merseyside bölgesi bu kategoriye giriyor.

Planı Avam Kamarası'nda açıklayan Başbakan Boris Johnson (BoJo), ülke çapında geçerli tek tip sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmemesini, "Bunun doğru yol olduğuna inanmıyorum" diye açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye zarar verdiğini, okul çağındaki çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini söyleyen BoJo, diğer taraftan hiç önlem almamayı savunanların da olduğunu, ama bu yoldan gidilirse, büyük can kaybı vermenin yanısıra ulusal sağlık sistemi (NHS), doktorlar, hemşireler üzerinde ağır bir baskı oluşacağını ve kanser, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkların tedavisinin sürdürülemeyeceğini anlattı.

Başbakan, yeni önlemlerden etkilenecek bölgelere mali destek sağlanacağını açıkladı.

Britanya'da pazar günü 12 bin 872 yeni vaka ve 65 ölüm kayıtlara geçti.

Virüs bulaştırma katsayısı R'nin İngiltere'de 1.2-1.5 arasında seyrettiği sanılıyor.

Katsayının 1'in üzerine çıkması, vakaların artış halinde olduğunun göstergesi.