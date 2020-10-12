Suçlulara AB pasaportu satışının altından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin en üst düzeyi çıktı

Güney Kıbrıs'ta en üst düzey siyasi yetkililerin mahkumiyet almış suçluların Kıbrıs vatandaşlığı almalarına yardım ve yataklık ederek AB iç pazarına girişlerini ve vizesiz seyahat etmelerini sağladığını duyuran Al Jazeera, 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasının gerisindeki yolsuzluk çarklarının nasıl döndüğünü haberleştirdi.

AB üyesi Güney Kıbrıs'ta 'altın pasaport' diye tabir edilen 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulamasında ortaya çıkan pek çok yolsuzluğun gerisinde en üst düzey Rum yetkililerin olduğu ifşa edildi.

Katar merkezli Al Jazeera haber ağı, siyasetçiler, avukatlar, emlak müteahhitlerinin aralarında bulunduğu üst düzey Rum yetkililerin suçluların 'yatırım karşılığı vatandaşlık' programını kullanarak AB pasaportu almalarına izin veren bir entrikanın parçası olduğunu ortaya çıkardığını duyurdu.

İki ay önce 'Kıbrıs belgeleri' başlıklı araştırma yayımlayarak yolsuzluğu gözler önüne seren Al Jazeera, ülkenin en üst düzey siyasi makamlarının mahkumiyet almış suçluların Kıbrıs vatandaşlığı almalarına yardım ve yataklık ettiğini belirtti. Böylelikle AB iç pazarına girişlerini ve vizesiz seyahat etmelerini sağladığını vurguladı. Ve yolsuzluk şebekesinin çarklarının nasıl döndüğünü haberleştirdi.

“No passport case is clean.”

How a criminal can get an EU passport via the Cyprus Investment Programme.

Our investigation The #CyprusPapers Undercover is out on YT now: https://t.co/Xgf3XepCZL

Here is a taster👇 pic.twitter.com/6SDYn1BxED — Al Jazeera Investigations (@AJIunit) October 12, 2020

Habere göre yolsuzluk şebekesine karışanlar arasında Meclis Başkanı Demetris Syllouris ve aynı zamanda ülkenin en büyük emlak müteahhitlerinden olan milletvekili Christakis Giovanis de var.

Daha önce 'Kıbrıs belgeleri' başlıklı araştırmanın dayandığı 1400 gizli belge, Güney Kıbrıs'ın düzenli şekilde kendi yasalarını uygulamaktan kaçındığını ve hüküm giymiş suçlularla kaçakların yurttaşlık almasına göz yumduğunu ortaya koymuştu.

Rum gazetesi Haravgi de programdan yararlanarak vatandaşlık almak için başvuru yapan yabancıların 353’ünün dilekçesinin Bakanlar Kurulu üyelerinin bağlantılı bulunduğu ofisler aracılığıyla yapıldığını duyurmuştu.

Gazete, Kıbrıs Yatırım Programı Hizmet Sağlama Kütüğü'nde kayıtlı ofislerden en bilineninin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in bağlantılı olduğu ve piyasada en büyük paya sahip avukatlık ofisi olduğunu yazmıştı. Bu hizmeti veren ofislerle bağlantısı olan ve son karar yetkisine sahip olan Bakanlar Kurulu’nun eski ve şimdiki üyelerini de sıralamıştı.

Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Adalet Bakanı Emiliu Yoliti, eski Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, eski Savunma Bakanı ve şimdiki Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu'nun isimlerini paylaşan gazete, bağlantıları olan ofislerin isim ve diğer bilgilerini de vermişti.

Skandalın patlak vermesi üzerine 'yatırım karşılığı vatandaşlık' programını savunmaya geçen Rum Yönetimi, son yıllarda bazı hatalar yaşandığını, ama yasaların sıkılaştırılması ve başvuranların geçmişinin araştırılmasıyla suçluların AB pasaportuna erişiminin engellenebileceğini söylemişti.

'Yatırım karşılığı vatandaşlık' programı sayesinde genelde emlak sektörüne yönelik en az 2.5 milyon dolarlık yatırım yapan bir yabancı Güney Kıbrıs ve dolayısıyla AB pasaportuna sahip oluyor.

Güney Kıbrıs, başlattığı 2013 yılından beri programdan 8 milyar dolar, yani 7 milyar eurodan fazla gelir elde etti. Bu sayede ülkenin içinde düştüğü büyük ekonomik krizden çıkıldı. Ancak AB ve yolsuzlukla mücadeleyle uğraşan STK'ler programı sürekli eleştiregeldi.