Yunanistan: Oruç Reis orada olduğu sürece istikşafi görüşmeler yapılmayacak

Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyurmasının ardından Atina'dan Ankara'yla yapılması beklenen istikşafı görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in kıta sahanlığı bölgesinde kaldığı sürece Türkiye'yle istikşafi görüşmelere katılmayacaklarını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin NAVTEX ilanına tepki göstererek "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" ifadelerini kullanılmıştı.

Greece says no talks with Turkey as long as survey ship in area https://t.co/hkC0itXg4h pic.twitter.com/cq438U0yd5 — Reuters (@Reuters) October 13, 2020

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22 Ekim tarihine kadar ilan edilen NAVTEX sonucunda Oruç Reis, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan Meis adasının güneyinde görev yapacak.

Oruç Reis'e ayrıca Ataman ve Cengizhan isimli gemiler de eşlik edecek.

AB, yaptırım uyarısı yapmıştı

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde aralık ayına kadar yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.

İngilizce NAVigational TEleX kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir uluslararası yazılı haberleşme sistemi.