İspanya cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğini yasakladı

Haftalık kabine toplantısı sonrası konuşan Diaz yeni düzenlemeyle birlikte şirketlerin kadınlara ve erkeklere ne kadar maaş verildiğini kayıt altında tutacağını, gerektiğinde de bu kayıtları açıklayacaklarını söyledi.
İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini yasaklayan yasa tasarısının kabul edildiğini açıkladı.
Haftalık kabine toplantısı sonrası konuşan Diaz yeni düzenlemeyle birlikte şirketlerin kadınlara ve erkeklere ne kadar maaş verildiğini kayıt altında tutacağını, gerektiğinde de bu kayıtları açıklayacaklarını söyledi.
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