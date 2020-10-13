Ermenistan Dışişleri Bakanı, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ile görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Ermenistan’ın Rusya Büyükelçiliği, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Moskova'da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Büyükelçilikten Sputnik’e yapılan açıklamada, “Toplantı, Dışişleri Bakanlığı'nın Spiridonovka'daki resepsiyon binasında gerçekleştirildi” denildi.

AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı görevini İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa) ve Andrew Schaefer (ABD) yürütüyor.

Daha önce Schaefer ve Moskova'da bulunan AGİT Dağlık Karabağ Dönem Başkanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Kasprjik'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüştüğü bildirilmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.