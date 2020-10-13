Norveç'te polis saatte 58 kilometre hız yapan scooter'a el koydu

Norveç'in başkenti Oslo'da polis, hız limitini üç kat aşarak saate 58 kilometre hız yapan bir elektrikli scooter'a el koydu.

Elekrikli scooterlar Türkiye olduğu gibi Avrupa'nın da birçok kentinde koronavirüsle birlikte yaygınlaşmışken, Oslo'da polis ve karayolları yetkilileri ortak bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında polisin hız limitini üç kat aşarak saate 58 kilometre hız yapan bir elektrikli scooter'a el koyduğu belirtildi.

Polis, scooter sahibi hakkında dava açılacağını söyledi.

Norveç'te scooterlar için yasal hız limiti saatte 19.95 kilometre.