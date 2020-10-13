'Ankara, zikzak yapmaya son versin' diyen Almanya Dışişleri Bakanı: Oruç Reis yüzünden Türkiye'ye gitmiyorum

Maas, Türkiye'ye Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e gönderdiği için yönelttiği eleştirileri Güney Kıbrıs ziyaretinde de sürdürdü.

Lefkoşa'da Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmelerinin ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın bu tek taraflı hamlesinin Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri başlatma çabalarına darbe indirdiğini söyledi.

"Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında gidip gelmeyi durdurmak zorunda" mesajını tekrarlayan Almanya Dışişleri Bakanı, "Görüşmeler için gerekli şartları yaratmak Türkiye'ye kalmış bir iş" dedi.

Bölgede gerilimi düşürmek ve arabuluculuk yapmak yoluyla istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi için ziyarete çıkan Maas, Ankara'yı kasten programına almadığını söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara yeniden başlama kararı nedeniyle Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunma yoluna giden Almanya Dışişleri Bakanı, "Bugün sadece Lefkoşa ve Atina'ya seyahat etme kararım, burada ele aldığımız güncel gelişmelerden kaynaklanıyor" dedi.