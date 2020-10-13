İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük can kaybı açıklandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 234 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı ise 634 bin 920'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti. Bu, 162 ölünün kayda geçtiği 10 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam ölü sayısı ise 43 bin 18'e yükseldi.

Bir günde 219 bin 74 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 25 milyon 697 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 bin 367 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 507'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 aşamalı uyarı seviyesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak İngiltere genelinde orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere üç aşamalı Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi oluşturduklarını duyurmuştu.

'Orta uyarı' seviyesinin ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre 'altı kişi kuralı' ile bar ve restoranların yerel saatle 22.00’den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Johnson, 'yüksek uyarı' seviyesinin belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktarmıştı.

Başbakan Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin yüksek uyarı, Liverpool şehrinin ise 'çok yüksek uyarı' seviyesinde olduğu bilgisini paylaşmıştı.

6 kişi kuralı

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 kat artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.