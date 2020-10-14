Belarus'ta 12 Ekim'deki protesto gösterilerinde 186 kişi gözaltına alındı

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, 12 Ekim Pazartesi günü düzenlenen protesto eylemleri sırasında ülke genelinde 186 kişi gözaltına alındığını söyledi.

Çemodanova, “Kitlesel etkinliklerle ilgili mevzuatı ihlal ettikleri ve başka suçlar işledikleri gerekçesiyle ülke genelinde 186 kişi gözaltına alındı” dedi.

Minsk’te 12 Ekim’de polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmayla son bulan Emekliler Yürüyüşü düzenlenmişti.

Belarus İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kazakeviç 12 Ekim'deki protestolar sırasında yaptığı açıklamada, polisin protestoculara karşı silah kullanacağını belirtmişti.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanı seçimlerinin ardından Merkez Seçim Komisyonu, seçimleri Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığını duyurmuştu.

Seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet ise, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.