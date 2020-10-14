Kayıt
12:14 14 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    IKEA

    IKEA'dan 'Kara Cuma' planı: İkinci el eşyalar alınacak, yenileri verilecek

    © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103626/20/1036262048_0:290:5568:3422_1200x675_80_0_0_d1e551cdb968b251266623e0c6534898.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010141043026220-ikeadan-kara-cuma-plani-ikinci-esyayi-satin-alacak/

    Dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan 'Kara Cuma' yaklaşırken mobilya devi IKEA hem aşırı tüketime karşı hem de çevre dostu bir plan hazırladı. İsveç merkezli şirket ikinci el mobilyayı yenileyip tekrar satmak ya da geri dönüştürmek üzere geri alacağını alacağını açıkladı.

    İsveç merkezli mobilya devi IKEA, atıkları değerlendirme ve aşırı tüketime karşı ikinci el mobilyaları almayı planlıyor.

    Şirket, yeni bir plan çerçevesinde gelecek aydan itibaren, müşterilere kullanılmış Billy kitaplıkları ve istenmeyen ya da artık ihtiyaç duyulmayan başka mobilyaları geri satma imkanı tanıyacak.

    Fiyatlar nasıl belirlenecek?

    Plan çerçevesinde, yeni gibi olan ve üzerinde çiziği bulunmayan ürünlerin normal fiyatlarının yüzde 50'sine denk gelen bir meblağ müşterilerin hediye kartlarına yüklenecek. İyi durumda kabul edilen ürünler için bu oran yüzde 30, üzerinde daha çok çizik olan ama yine de temiz kullanılmış olanlar için de yüzde 30 olacak. 

    Müşteriler satmak istedikleri eşyayı sistemde forum doldurarak kaydedecek. Değerlendirmeden sonra da şirket tarafından biçilen fiyatı öğrenecek.

    'Tekrar satın alma' planı, Noel döneminin başlangıcı olarak kabul edilen ve dünya çapında birçok alışveriş indirimlerinin yapıldığı Kara Cuma'ya denk getirilecek şekilde başlatılacak.

    'Sürdürülebilir yaşamı daha basit ve erişilebilir bir hale getirmek amacıyla'

    IKEA'dan yapılan açıklamada, dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan 'Kara Cuma'ya işaret ederek, şu ifadelere yer verildi:

    “Sürdürülebilir yaşamı daha basit ve erişilebilir bir hale getirmek amacıyla IKEA, bu girişimin Kara Cuma ve gelecek yıllar için aşırı tüketime karşı koyma konusunda müşterilerine yardımcı olacağını umuyor."

    27 ülkede geçerli olmak üzere hazırlanan planda, döşeme içeren mobilyaları alınmayacak. Ancak Billy kitaplıkları, sandalyeler, tabureler, masalar ve yemek masaları alınacak.

    'Satılmayan ürünler geri dönüştürülecek'

    Alınan ikinci el eşyaları tekrar satılmak üzere hazırlanacak, ancak satılmayan ürünler geri dönüştürülecek.

    IKEA, ayrıca, her mağazasında insanlara eski mobilyalarını geri satabilecekleri ya da yenilenmiş eski mobilyaları satın alabilecekleri bir alan kurmayı da planlıyor. 

    Daha çok çevre dostu olma yolunda ilerleyen IKEA, 2030 yılında, tamamen geri dönüşümlü ürünleri üreten ve iklim dostu bir işletmeyi amaçladığını açıklamıştı.

    Dünya çapında 445 mağazası bulunan IKEA yıl başında yeni 50 mağazayı daha açacağını duyurmuştu.

    Şirket, bir yıldan fazla süredir İskoçya'nın Edinburgh ve Glasgow kentlerinde eski eşyaları yeniden satma işlemini test ediyor.

     

    İlgili konular:

    Fransa'da IKEA'ya 'casusluk' davası: Bilgi toplamak için polise para ödedi
    IKEA'nın Çin'deki mağazasında mastürbasyon yapan kadının görüntüleri viral oldu: Daha sert önlemler alacağız
    Etiketler:
    Geri dönüşüm, geri dönüş, geri dönme, Çevre, Alışveriş, Kara Cuma, Mağara, IKEA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışma öncesinde tartı yapıldı, yarışmacıların hangi kategoride yarışacağı belirlendi
    Vücut geliştiricileri Kazan'da boy gösterdi
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet