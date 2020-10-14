IKEA'dan 'Kara Cuma' planı: İkinci el eşyalar alınacak, yenileri verilecek

Dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan 'Kara Cuma' yaklaşırken mobilya devi IKEA hem aşırı tüketime karşı hem de çevre dostu bir plan hazırladı. İsveç merkezli şirket ikinci el mobilyayı yenileyip tekrar satmak ya da geri dönüştürmek üzere geri alacağını alacağını açıkladı.

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, atıkları değerlendirme ve aşırı tüketime karşı ikinci el mobilyaları almayı planlıyor.

Şirket, yeni bir plan çerçevesinde gelecek aydan itibaren, müşterilere kullanılmış Billy kitaplıkları ve istenmeyen ya da artık ihtiyaç duyulmayan başka mobilyaları geri satma imkanı tanıyacak.

Fiyatlar nasıl belirlenecek?

Plan çerçevesinde, yeni gibi olan ve üzerinde çiziği bulunmayan ürünlerin normal fiyatlarının yüzde 50'sine denk gelen bir meblağ müşterilerin hediye kartlarına yüklenecek. İyi durumda kabul edilen ürünler için bu oran yüzde 30, üzerinde daha çok çizik olan ama yine de temiz kullanılmış olanlar için de yüzde 30 olacak.

Müşteriler satmak istedikleri eşyayı sistemde forum doldurarak kaydedecek. Değerlendirmeden sonra da şirket tarafından biçilen fiyatı öğrenecek.

'Tekrar satın alma' planı, Noel döneminin başlangıcı olarak kabul edilen ve dünya çapında birçok alışveriş indirimlerinin yapıldığı Kara Cuma'ya denk getirilecek şekilde başlatılacak.

'Sürdürülebilir yaşamı daha basit ve erişilebilir bir hale getirmek amacıyla'

IKEA'dan yapılan açıklamada, dünya çapında alışveriş çılgınlığına yol açan 'Kara Cuma'ya işaret ederek, şu ifadelere yer verildi:

“Sürdürülebilir yaşamı daha basit ve erişilebilir bir hale getirmek amacıyla IKEA, bu girişimin Kara Cuma ve gelecek yıllar için aşırı tüketime karşı koyma konusunda müşterilerine yardımcı olacağını umuyor."

27 ülkede geçerli olmak üzere hazırlanan planda, döşeme içeren mobilyaları alınmayacak. Ancak Billy kitaplıkları, sandalyeler, tabureler, masalar ve yemek masaları alınacak.

'Satılmayan ürünler geri dönüştürülecek'

Alınan ikinci el eşyaları tekrar satılmak üzere hazırlanacak, ancak satılmayan ürünler geri dönüştürülecek.

IKEA, ayrıca, her mağazasında insanlara eski mobilyalarını geri satabilecekleri ya da yenilenmiş eski mobilyaları satın alabilecekleri bir alan kurmayı da planlıyor.

Daha çok çevre dostu olma yolunda ilerleyen IKEA, 2030 yılında, tamamen geri dönüşümlü ürünleri üreten ve iklim dostu bir işletmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Dünya çapında 445 mağazası bulunan IKEA yıl başında yeni 50 mağazayı daha açacağını duyurmuştu.

Şirket, bir yıldan fazla süredir İskoçya'nın Edinburgh ve Glasgow kentlerinde eski eşyaları yeniden satma işlemini test ediyor.