Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Daha önce Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadeleri kullanan ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs’ı desteklediğini açıklayan Avusturya Başbakanı Kurz, Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin “Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir” dedi.

Türkiye'ye Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesini sert açıklamalarla eleştiren Almanya'nın ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Ankara'ya yönelik sert açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurz, şu ifadeleri kullandı:

“Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır.”

If #Turkey continues to violate international law, it faces the threat of #EU sanctions. Also Turkey’s membership negotiations with the #EU should be stopped. @kmitsotakis @CYPresidency — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) October 13, 2020

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'Üyelik müzakereleri durdurulmalı'

Kurz, “Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı” da ekledi.

Daha önce de Yunanistan ve Kıbrıs'a destek sunan Kurz, 'Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' ifade etmişti.

Maas, "Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında git-gel oyununu durdurmak zorunda" ifadelerini de kullanmıştı.

Kurz, daha önce Bild gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok" demişti.