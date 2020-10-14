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    Yunanistan Altın Şafak Partisi üyeleri yargılanacak

    Yunanistan'da 'suç örgütü' ilan edilen Altın Şafak partisinin yöneticilerine 13'er yıl hapis cezası

    © AFP 2020 / YANNIS KOLESIDIS
    Avrupa
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    Yunanistan yakın tarihinin en önemli siyasi davasında, aşırı sağcı  Altın Şafak'ın 'suç örgütü' olduğuna karar verilmesinin ardından, partinin lideri Nikos Mihaloliakos'un aralarında bulunduğu üst düzey yetkilileri 'suç örgütü yönetmekten' 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Başkent Atina'daki Temyiz Mahkemesi, 5 yıldan fazla süren Altın Şafak davasının karar duruşmasında 'suç örgütü yönettiklerine ve bu örgütün mensubu olduklarına' hükmedilen partinin lider kadrosu ve üyelerine verilen cezaları açıkladı.

    Aşırı sağcı partinin lideri Nikos Mihaloliakos ve diğer yöneticileri Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas, 13'er yıl hapis cezası aldı. Eski milletvekili Lagos, ocakta Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşma sırasında Türkiye bayrağını yırtmıştı.

    Artemis Matheopulos'a da 'suç örgütü yönetmek' suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklar 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 5-10 yıl arası hapis cezalarına çarptırıldı.

    Solcu şarkıcı Fissas'ı öldüren üyeye ömür boyu hapis

    Parti üyesi Yorgo Rupakias, solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ı bıçaklayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

    Ekonomik kriz döneminin üçüncü partisi

    1980 yılında ırkçı ve Neonazi yanlısı görüşleriyle tanınan Nikos Mihaloliakos tarafından kurulan Altın Şafak, mali kriz döneminde ülkenin üçüncü partisi konumuna yükseldi. 2012'deki seçimlerde 300 sandalyeli parlamentoda 18 sandalyeyle ilk kez meclise girmeyi başardı.

    Sonun başlangıcı: Fissas'ın bıçaklanması

    2013 yılında Atina’da solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ın parti üyesi Yorgos Rupakias tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Altın Şafak'ın faaliyetlerinin 'suç örgütü faaliyetleri' kapsamına alınmasına yönelik yasal girişim başlatıldı.

    Pavlos Fissas
    © AFP 2020 / LOUISA GOULIAMAKI
    Pavlos Fissas

    Yurttaş Koruma Bakanlığı'nın talimatıyla Yüksek Mahkeme Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda açılan davada, partinin milletvekilleri dahil 69 sanık hakkında 'silahlı suç örgütü yönetmek ve örgüte üye olmak, kara para aklamak, şantaj, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemek' suçlamalarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

    Mahkeme, 454 duruşmanın ardından geçen hafta Altın Şafak'ı 'suç örgütü' ilan etti.

     

     

     

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