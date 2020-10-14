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    Berlin Eyaleti Senatosu ve 'Visit Berlin' isimli turizm organının hazırladığı posterde, Kovid-19'a yakalanmada en yüksek risk kapsamında bulunan yaşlıları temsil eden bir kadının orta parmağını kaldırdığı bir fotoğraf kullanıldı.

    Berlin'de korona önlemlerine uymayanlara parmak işareti yapan kampanya, tartışma yarattı

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (341)
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    Almanya'nın yeni tip koronavirüs verileriyle ilgili son açıklamasında 5132 yeni vaka, 43 ölüm bildirilirken, Berlin Eyaleti Senatosu ve 'Visit Berlin' isimli turizm organı, önlemlere uymayanlara parmak işareti yapan bir kampanya başlattı. Ancak kampanya, bazı kesimlerde hakaret olarak algılanıp tepki çekti.

    Almanya'da koronavirüs yayılmasının merkezi konumundaki başkent Berlin'de pandemi önlemlerine uyulmasına yönelik yeni kampanya, tartışma yarattı.

    Berlin Eyaleti Senatosu ve 'Visit Berlin' isimli turizm organının hazırladığı posterde, Kovid-19'a yakalanmada en yüksek risk kapsamında bulunan yaşlıları temsil eden bir kadının orta parmağını kaldırdığı bir fotoğraf kullanıldı.

    Maske takmayan herkese parmak

    "Biz korona kurallarına uyuyoruz" yazan posterde "Kalkık parmak maske takmayan herkese gelsin" vurgusu yapıldı.

    Şehrin sakinleri kadar ziyaretçilerine de pandemi önlemlerine uyma çağrısı yapan ilan, ilkin bir yerel gazetede yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    Ancak kampanyada Batı kültüründe hakaret anlamını taşıyan ortak parmak göstermenin kullanılmasını, üzerine alınanlar çıktı.

    Berlin tarzı iletişim

    'Visit Berlin' Sözcüsü Christian Taenzler, yaşlıların sağlığını korumanının önemini vurgulamak için provokatif taktik kullanma yoluna gittikleri açıklamasını getirdi.

    İlanın son derece Berlin tarzı olduğunu savunan Sözcü Taenzler, "Berlinliler doğrudan iletişim kurmalarıyla tanınır. Biz de bunu kurallara uymayan insanlarla çok doğrudan iletişimde bulunmak için kullanıyoruz" dedi. 

    'Hakaretle mi başarılı olacaklar?'

    Berlin merkezli gazete Der Tagesspiegel'in Genel Yayın Yönetmeni Lorenz Maroldt ise ilanı esprili bulmayanlar arasındaydı.

    "Bence de bir şekilde 'klasik Berlin tarzında' ve bunun tersine şekilde Senato'nun işlevsiz koronavirüs politikaları olmasa iyi sonuç verir" eleştirisini getiren GYY Maroldt, şöyle devam etti:

    "Anlaşılan Senato, insanlara hakaret etmekle sıkı ve net kurallarla etkin denetim yapmaktan daha başarılı olacağını sanıyor."

    İlanda işaret parmağı yazarken fotoğrafta yaşlı kadının orta parmağını göstermesine takılanlar da oldu. 'Visit Berlin' ise bunun kasti bir çelişki olduğunu söyledi.

    Yanlış anlayanlara yönelik özür

    Bazılarının sağlık sorunlarından ötürü maske takamadığı hatırlatıldığında, Taenzler, şu yanıtı verdi:

    "Bizim hedef aldığımız grup, başkalarının yaşamlarını umursamayanlar. Maske takamadıkları için kendilerine kişisel saldırı yapıldığını hissedenler varsa, amacımız bu değildi. Bunun için özür dilerim." 

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (341)
    Etiketler:
    Tepki, Tartışma, Hakaret, Kampanya, Poster, Önlem, Sosyal mesafe, Maske, orta parmak işareti, Berlin, Almanya
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