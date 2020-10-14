Reuters: AB'nin Türkiye'ye karşı havuç-sopa taktiği çöktü, Doğu Akdeniz'de çatışma riski arttı

Reuters haber ajansına konuşan Avrupalı yetkililer, AB'nin Türkiye ile gerilimi düşürmek için resmen benimsediği stratejinin iki haftadan kısa sürede çökmesinin, Doğu Akdeniz'de çatışma riskini artırdığı uyarısını yaptı.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz krizinde Türkiye'ye karşı kullandığı havuç-sopa taktiğinin başarılı olmadığı belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan Avrupalı yetkililer, AB'nin Türkiye ile gerilimi düşürmek için resmen benimsediği stratejinin iki hafta sonra çökmesinin, Doğu Akdeniz'de çatışma riskini artırdığı uyarısını yaptı.

Havuç ne sopa ne?

Reuters, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini durdurması karşılığı Türkiye ile göçmen-sığınmacı mutabakatı ve Gümrük Birliği gibi anlaşmaları güncelleyip vize serbestisinin önünü açmanın havuç tarafını, aksi halde Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulamanın sopa tarafını oluşturduğu taktikle ilgili diplomatlar, yetkililer ve uzmanların görüşlerini aldı.

Ne umdu ne buldu?

AB liderlerinin 2-3 Ekim zirvesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın hak iddia ettiği sularda Türkiye'yi sondaj faaliyetlerini durdurmaya ikna için ortak tutum belirlendiğini hatırlatan Reuters, gelgelelim Ankara'nın AB zirvesinden önce geri çektiği Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili 11 Ekim'de Doğu Akdeniz'e geri gönderme açıklaması yaptığına dikkat çekti.

Kedi fare oyunu mu?

Reuters'e konuşan üç Avrupalı diplomat, bu manzaranın Ankara'nın Brüksel'le oyun oynadığı izlenimi verdiğini söyledi.

Diplomatların yanısıra bir AB yetkilisi de 'AB liderlerinin kendilerini ofsayta düşürdüğü, zira Doğu Akdeniz'de enerji ihtilafına çözüm bulmak yerine havuç-sopa taktiğiyle ortaya çıktıkları ve bu taktiğin de başarısızlığa uğramış gözüktüğü' değerlendirmesini yaptı.

Ertelenen sorun çığ gibi büyüyerek geri dönüyor

Bir diplomat, ekim ayı sonunda hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın donanmalarının askeri tatbikata çıkacağı haberlerine atıfla "AB liderleri soruna aralık ayında geri döneceklerini söyleyerek teneke kutuya yokuş aşağı tekmeyi vurdu. Şimdi sorun kendilerini vuracak şekilde büyüyerek geri geliyor" dedi.

AB, Türkiye'yi tümden kaybetmekten çekiniyor

'AB'nin Ankara'nın Suriye, Libya ve Rusya politikalarında kendisine meydan okumasına ve otoriter Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bölgesel güç olarak bağımsız yol tutmaya meyletmesine karşın Türkiye'yi Batı'ya yakın tutmak istediği' ifadelerini kullanan Reuters, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Mesajımız açık, 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız müzakere yapılamaz" tweetini alıntıladı.

Merkel, bu aşamada yeni yaptırım düşünmüyor

AB liderlerinin perşembe-cuma günü düzenleyeceği zirvenin gündeminde olmamasına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Oruç Reis'in geri dönmesi nedeniyle Türkiye'ye yönelik acil eylem talep etmesinin beklendiğini belirten diplomatlar, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Oruç Reis'e tepki olarak bu haftaki Lefkoşa-Atina-Ankara turundan son durağı çıkardığını açıklamasına rağmen Başbakan Angela Merkel'in bu aşamada yeni yaptırım düşünmediğini aktardı.

Ya AB'nin itibarı?

Reuters'in görüşüne başvurduğu düşünce kuruluşu Carnegie Europe'un uzmanı, eski Türk diplomat Sinan Ülgen "Başarısızlığa uğrayan, AB'nin teklifinin itibarıdır, bu yeterince somut olmayan bir teklifti" dedi.