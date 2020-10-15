AB ve İngiltere'den Rusya’ya Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası nedeniyle yaptırım

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiasıyla ilgili olarak Rusya’dan altı kişi ve Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Merkezi’ne yaptırım getirme kararı aldı. Yaptırım getirilen kişiler arasında FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov var.

AB’nin Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası doğrultusunda aldığı yaptırım kararına göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İç Politika Dairesi Başkanı Andrey Yarin, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kirienko, Rusya Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivoruçko ve Pavel Popov yer alıyor.

Yaptırım getirilen kuruluş ise Avrupa’da, Navalnıy’ın zehirlenmesinde kullanıldığı ileri sürülen Noviçok’un üretildiği yer olarak görülen Rusya Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Merkezi (GosNİİOHT).

Bugün yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe giren yaptırımlar, AB’ye giriş yasağı ve AB’deki bankalarda bulunan varlıkların dondurulmasını kapsıyor.

Kararın, kimyasal silahların yayılmasını ve kullanımını önlemeye yönelik kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde alındığı da ileri sürülüyor.

AB’nin ardından İngiltere’den de aynı gerekçe ile söz konusu kişi ve kuruluşlara yaptırım getirdi.

Peskov: Kararın hiçbir mantığı yok, Rusya’nın çıkarına en uygun yanıt verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Üzücü olan kararın arkasında hiçbir mantık görülememesi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un olası bir yaptırıma misilleme yapılacağı açıklaması hatırlatılan Peskov’a, nasıl bir yanıt verilebileceği soruldu.

Peskov, “Rusya’nın çıkarlarına en uygun olan yanıt verilecek. Genel anlamda Avrupa Birliği ile Moskova arasındaki ilişkileri, Avrupa’da birtakım muhalefetin lideri olarak görülen bir kişiye bağlı hale getirme kararı elbette sadece üzüntü veriyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, yaptırım kararının dostane olmadığını ve Brüksel ile Moskova arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ekledi.

Slutskiy: Bunlar Navalnıy konusuyla alakası olamayacak vatansever kişiler

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, her türlü adıma Rusya tarafından gerektiği şekilde yanıt verileceğini ifade etti.

Slutskiy, yaptırım listesindeki kişilerin birer vatansever olduğunu ve Navalnıy konusu ile hiçbir alakaları olamayacağını kaydetti.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.