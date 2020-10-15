Almanya ile Fransa: Türkiye'nin konumunu netleştirmesi için bir hafta bekledikten sonra AB'nin alacağı tavrı göreceğiz

Ankara'nın 1-2 Ekim'deki AB zirvesinden önce çektiği Oruç Reis'i bu hafta Doğu Akdeniz'e geri göndermesine tepki gösteren Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Yunanistan'la diyalog konusunda Türkiye'nin pozisyonunu bir hafta içinde netleştirmesini talep etti. Buna göre AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunu belirleyeceğini belirtti.

Paris'te Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Jean-Yves Le Drian ve Heiko Maas, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle AB'yi provoke etmeyi sürdürme suçlamasında bulunarak, pozisyonunu netleştirmesi için bir hafta süre verdiklerini duyurdu.

'AB, güç dengesini değiştirmeye hazır'

"Bize göre, Türkiye'nin kalıcı şekilde provakatif eylemlerde bulunduğu açık. Bu, kabul edilemez" diyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'topun Ankara'da olduğunu ve Türkiye'nin diyalog yoluna geri dönmemesi halinde AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu' söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e geri göndermesine 'kızdırıcı olmanın da ötesinde' tepkisini verdi.

'Yunanistan'ın tepkisi makul'

Geçen aylarda Almanya’nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk rolü oynaması sayesinde istikşafi görüşmelere başlama kararının alındığını hatırlatan Maas, Ankara'nın Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle Atina'nın görüşmelere hazır olma halinin 'doğal olarak' ortadan kalktığını, Yunanistan’ın bu tutumunu 'makul bulduğunu' söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye’nin tekrar kararlaştırılan diyalog sürecinin hayata geçmemesine neden olan bir provokasyonda bulunması, kızdırıcı olmanın da ötesindedir. Bu arabuluculuk rolündeki bizler açısından da böyledir" dedi.

'Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek'

"Yine de bizler sorunun Doğu Akdeniz’de savaş gemileriyle değil doğrudan görüşmelerle çözüleceğine inanıyoruz" vurgusu yapan Maas, aksi takdirde AB yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine birliğin Türkiye'ye karşı tutumuyla ilgili karar vermeden önce bir hafta bekleyeceğini belirtti. Atina ile Ankara arasında istikşafi görüşmelerin başlaması beklentisine atıfla "Bir hafta içinde ilerleme olup olmayacağını görmemiz gerek. Ondan sonra AB'nin nasıl bir tavır takınması gerekeceğini göreceğiz" dedi.

'İlerleme olmazsa sonuçlarını AB kendine sormak zorunda'

Almanya Dışişleri Bakanı şunları söyledi:

"AB Konseyi’nde kararlaştırılan neyse ona işaret edebilirim. Yani gelecek haftalarda ilerlemeler olmasını bekliyoruz. Eğer bir ilerleme olmazsa AB de buna nasıl yaklaşılacağı ve nasıl sonuçları olması gerektiği sorularını kendine sormak zorundadır."

1-2 Ekim'deki AB zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ağırlığını koymasıyla Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yaptırımlar konusunda karar, aralık ayındaki zirveye bırakılmıştı.

'Karabağ'la ilgili ateşkes çağrısı yapmayan tek ülke, Türkiye'

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ üzerinden süren Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarıyla ilgili Türkiye'yi eleştirmeyi sürdürdü.

Le Drian, "Bu meselede askeri bir zafer olmayacak, dolayısıyla ateşkes uygulanmalı. Bugün ateşkese saygı duyulması çağrısı yapmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz, bu da süreç için zarar verici" diye konuştu.